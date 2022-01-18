В Австралии отмечено максимальное за время пандемии число смертей от COVID

Австралийские врачи зарегистрировали за сутки 74 смерти, связанные с коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии в стране. Общее же число летальных случаев, связанных с коронавирусом, достигло 2699.

По данным минздрава, с января 2020 года, когда в Австралии был зарегистрирован первый случай инфицирования коронавирусом, врачи выявили уже около 1,7 миллиона заболевших, причем 75% из них - в последний месяц. За последние сутки в стране был подтвержден диагноз 52,9 тысячи человек с COVID-19, передает ТАСС.

Медики фиксируют значительный ежедневный прирост числа заразившихся с начала распространения в стране штамма "омикрон" в декабре 2021 года. Масштабные вспышки зарегистрированы во всех регионах, кроме штата Западная Австралия, административные границы которого остаются закрытыми с апреля 2020 года.

Несмотря на всплеск заболеваемости, австралийские власти заявили, что не намерены вводить новые санитарные ограничения и продолжат "открывать страну миру".