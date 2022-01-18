В Москве госпитализирован звезда "Курьера" Федор Дунаевский

Советский, российский и израильский актер Федор Дунаевский попал в больницу в Москве. Как передает РЕН ТВ, "Иван Мирошников" из легендарного "Курьера" Шахназарова был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

По данным канала, Федор упал и ударился головой, когда выходил из такси. При этом есть информация, что на момент инцидента Дунаевский был нетрезв.

Федор Дунаевский родился в Москве в 1969-м. В кино попал случайно - главная роль в культовой ленте стала для Федора дебютом. В 1991-м репатриировался в Израиль, работал в театре, на радио, на ТВ и моделью. В середине 90-х вернулся в Москву, учился на режиссерском факультете ВГИКа у Соловьева. Далее жил в Италии, занимался бизнесом (грузоперевозки) и музыкой. Несколько раз был женат, имеет пятерых детей.