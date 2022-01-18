Вышел русский трейлер тайского хоррора "Проклятие. Дом с прислугой"

На YouTube опубликован локализованный трейлер таиландского фильма ужасов "Горничная" (The Maid), российскими прокатчиками переименованный менее компактно - в "Проклятие. Дом с прислугой".

В центре сюжета - миловидная девица Джой (актриса Плой Сорнарин), которая устраивается собственно горничной в семью Умы и Нираха. "Ее предупреждают, что нельзя вмешиваться в жизнь хозяев, но девушка начинает замечать странные вещи, и вскоре узнаёт, что до нее здесь работала другая горничная, которая умерла. Вот только ее призрак всё еще обитает в доме", - пытается нагнетать синопсис. Тогда как в кадре царит нарядное мракобесие и прочие расовые вакханалии.

Режиссер и соавтор сценария - Ли Тхонгхам

Прокат - с 17 февраля.