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Вышел трейлер комедии "Хочу замуж" с Асмус, Гилевым и Биковичем

Новости
    18.01.2022, 14:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Central Partnership представила на YouTube трейлер романтической комедии "Хочу замуж". Каст - бодрит: максимально русский серб Милош Бикович, Сергей Гилев (брутальный казак из "Чик") и Кристиана Асмус, девушка тоже, конечно, сильно знаменитая.

Плюс Марина Александрова, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева и Анна Цуканова-Котт. Режиссер и сценарист - Соня Карпухина. Бикович и Клим Шипенко - сопродюсеры.

Сюжет не хитёр: у журналистки Любы жизнь идёт по плану - работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт… но план этот катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с "трубы" случайного прохожего. Им оказался Сергей. У которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно… до этого дня.

В итоге встреча молодых людей запускает череду событий, "которая полностью поменяет и жизнь Любы, и Сергея, и их самих".

В кино - с 5 марта.

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