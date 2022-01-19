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37-летний актер Гаспар Ульель насмерть разбился на горнолыжном курорте

Новости
    19.01.2022, 17:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP Фото: Alberto PIZZOLI / AFP
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

19 января в госпитале в Гренобле на 38-м году жизни скончался французский актер Гаспар Ульель, известный по роли молодого Ганнибала Лектера в картине Уэббера 2007 года "Ганнибал: Восхождение".

Как передает Le Figaro, накануне артист столкнулся на горнолыжном курорте в Савойе с другим отдыхающим и был доставлен в бессознательном состоянии в Университетскую больницу Гренобля, где и скончался на следующий день от полученных травм, сообщила семья Гаспара.

Инцидент произошел во вторник около 16 часов на пересечении двух лыжных трасс. Второй лыжник оставался с Ульелем до прибытия помощи. Жандармерия начала расследование обстоятельств ЧП. Известно, в частности, что актер был без защитного шлема.

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в коммуне Булонь в пригороде Парижа в семье стилистов. Сниматься начал в конце 90-х: "Долгая помолвка" Жёне, "Чемоданы Тульса Люпера" Гринуэя, "Братство волка" - всего порядка полусотни проектов.

Одной из последних ролей Гаспара стал Антон Могарт, Полуночный человек, в грядущем сериале по комиксам Marvel про Лунного рыцаря.

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