Драгоценная радуга: Hublot и Такаши Мураками представляют вторые совместные часы

Hublot и Такаши Мураками представляют вторые часы, созданные вместе: Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow. Улыбающийся цветок, знаковая тема работ японского художника, превращен в цветовой вихрь на прозрачном фоне.

Идея появилась после выпуска в начале 2021 года первых, полностью черных часов, которые мгновенно стали предметом коллекционирования.

Новая модель уходит от черного к богатейшей цветовой палитре на прозрачном фоне: корпус диаметром 45 мм, выполненный из сапфирового стекла (технологическое достижение Hublot), дает возможность созерцать как работу художника, так и сложную механику внутри.

Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow в корпусе из сапфирового стекла. Фото: пресс-служба

Улыбающийся цветок представляет собой озорную улыбку на трехмерном "лице". Полихромный эффект на 12 лепестках достигнут за счет установки 487 камней всех цветов радуги: это рубины, розовые сапфиры, аметисты, голубые сапфиры, цавориты, желтые и оранжевые сапфиры.

Драгоценная радуга лепестков. Фото: пресс-служба

Благодаря хитроумной системе шарикоподшипников, разработанной инженерами Hublot, лепестки могут вращаться, и цветок "оживает". В сердце часов помещен фирменный калибр HUB1214, на этот раз без функции стоп-секунды. Запас хода механизма - 72 часа.

"Наше продолжающееся сотрудничество с Такаши Мураками ведет нас в новые области самовыражения, еще не исследованные часовым миром. В этой работе художественное творчество и ноу-хау нашей компании переплетаются, чтобы создать произведение искусства, которое вы можете носить на запястье", - сказал генеральный директор Hublot Рикардо Гуадалупе.

Такаши Мураками в часах Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow. Фото: пресс-служба

Ориентированная на инсайдеров современного искусства, модель Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow выпускается лимитированной серией в 100 экземпляров.