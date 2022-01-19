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19.01.2022,  
17:35
Текст:  Юрий Гень

На видео показали, как выстрел РПГ-7 прошивает стену в 30 см

Специалисты по вооружению провели тест РПГ-7, на котором наглядно показали, как выстрел гранатомета пробивает разные препятствия, в том числе череду стеклянных окон, мешки с песком и стену здания.

РПГ-7 был разработан для борьбы с танками, но локальные конфликты показали, что это оружие эффективно применяется и для других целей. Авторы ролика решили на практике узнать, что же способно остановить выстрел гранатомета.

Для начала немного истории: РПГ-7 был создан в далеком 1961 году, но конструкция оказалась настолько успешной, что используется до сих пор. И для него разрабатываются все новые модификации "снарядов", которые принято называть выстрелами.

Тестируя гранатомет, авторы ролика сначала попробовали пробить череду стеклянных окон, установленных друг за другом и защищенных противокумулятивной решеткой. Яркий взрыв выстрела разметал все установленные препятствия. Но самое главное - на видео удалось детально запечатлеть прохождение кумулятивной струи при попадании. Смотреть на это очень интересно.

Вторым препятствием для РПГ-7 выбрали стену здания. При попадании в нее разрушения оказались неожиданными для обывателя, но полностью соответствующими задумке конструкторов.

Фото: Garand Thumb / youtube.com
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Стена толщиной в четыре кирпича (около 30 сантиметров) была прошита как тряпка: отверстие оказалось узким, как будто ювелирно вырезано скальпелем. А вот за пробитой стеной, где могла находиться живая сила противника, выстрел смешал, образно выражаясь, небо с землей. И там вряд ли кто-то смог бы выжить.

Третьим препятствием для РПГ-7 стали тяжелые мешки с песком, которые часто используются для защиты позиций пехоты, а также иногда укладываются на слабо бронированную технику. Но видео развеивает миф, будто это может защитить от попадания гранатомета. Четыре мешка, стоящие друг за другом, оказались прошиты и уничтожены с такой же легкостью, как и стена здания.

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Фото: Д. Шулькин / ТАСС
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