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19.01.2022,  
14:46
Текст:  Алексей Моисеев

Редкий артиллерийский танк БТ-7А с 76-мм пушкой прибыл в парк "Патриот"

В Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил России "Патриот" поступил редкий советский артиллерийский танк БТ-7А. Как сообщила Пресс-служба Западного военного округа, к доставке боевой машины были привлечены военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ЗВО.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Чтобы попасть в Подмосковье из Ленинградской области "бэтэшка" в сопровождении военной автоинспекции проехала на трале с седельным тягачом КамАЗ-65225 более семи сотен километров.

После совершения марша танком займутся специалисты - реставраторы, они должны восстановить все элементы конструкции снаружи и внутри. После чего "семерка" займет почетное место среди других образцов отечественной бронетанковой техники.

БТ-7А являлся танком артиллерийской поддержки и находился на вооружении артдивизионов легкотанковых бригад, вооруженных быстроходными колесно-гусеничными БТ.

Основное отличие от обычных машин - это башня увеличенного размера, в которой находится 76-мм пушка КТ. Ее прицельная дальность - 6400 метров. Масса шрапнельного снаряда - 6,5 кг, осколочно-фугасного - 7 кг. Начальная скорость первого - 381 м/с, второго - 262 м/с. Скорострельность: 10-12 выстрелов в минуту. Кроме БТ-7А, также применялась на Т-26А, Т-28, Т-35, бронепоездах и бронекатерах.

Фото: CMSGT Don Sutherland, USAF / wikimedia.org
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В качестве дополнительного вооружения на танке еще имелись три 7,62-мм пулемета ДТ. Максимальная толщина брони - 20 мм. Двигатель - 400-сильный 12-цилиндровый карбюраторный М-17Т.

Максимальная скорость по шоссе на гусеницах - 52 км/ч, на колесах - 72 км/ч. Запас хода по топливу - 375-460 км. Боевая масса - 14000 кг. Экипаж - 3 человека.

Первый прототип был изготовлен в 1934 году. Всего выпущено 155 штук.

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