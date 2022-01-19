Редкий артиллерийский танк БТ-7А с 76-мм пушкой прибыл в парк "Патриот"

Чтобы попасть в Подмосковье из Ленинградской области "бэтэшка" в сопровождении военной автоинспекции проехала на трале с седельным тягачом КамАЗ-65225 более семи сотен километров.

После совершения марша танком займутся специалисты - реставраторы, они должны восстановить все элементы конструкции снаружи и внутри. После чего "семерка" займет почетное место среди других образцов отечественной бронетанковой техники.

БТ-7А являлся танком артиллерийской поддержки и находился на вооружении артдивизионов легкотанковых бригад, вооруженных быстроходными колесно-гусеничными БТ.

Основное отличие от обычных машин - это башня увеличенного размера, в которой находится 76-мм пушка КТ. Ее прицельная дальность - 6400 метров. Масса шрапнельного снаряда - 6,5 кг, осколочно-фугасного - 7 кг. Начальная скорость первого - 381 м/с, второго - 262 м/с. Скорострельность: 10-12 выстрелов в минуту. Кроме БТ-7А, также применялась на Т-26А, Т-28, Т-35, бронепоездах и бронекатерах.

В качестве дополнительного вооружения на танке еще имелись три 7,62-мм пулемета ДТ. Максимальная толщина брони - 20 мм. Двигатель - 400-сильный 12-цилиндровый карбюраторный М-17Т.

Максимальная скорость по шоссе на гусеницах - 52 км/ч, на колесах - 72 км/ч. Запас хода по топливу - 375-460 км. Боевая масса - 14000 кг. Экипаж - 3 человека.

Первый прототип был изготовлен в 1934 году. Всего выпущено 155 штук.