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19.01.2022 12:08
Рубрика: Общество

Инфоцентры в четырех московских парках посетили более 2 тысяч человек

Текст: Ирина Огилько

За две недели работы информационные центры, которые открылись в "Битцевском лесу", "Кускове", "Покровском-Стрешневе" и на территории двух участков в пойме реки Яузы, посетили 2072 человека. В этих центрах собрана вся информация о том, какие работы предполагается провести на территории озелененных территорий, а жители могут предложить свои варианты обустройства. Об этом сообщает департамент капитального ремонта Москвы.

Фото: Сергей Куксин
В парке "Яуза" открылась первая голубятня

Основной поток посетителей пришелся на новогодние каникулы. Тогда в инфоцентры пришли более 1,2 тыс. горожан, а свои пожелания и предложения оставили 130 человек. Всего за время работы инфоточек формой обратной связи воспользовались почти 370 посетителей.

"Информационные центры предназначены для открытого диалога с жителями, - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. - В них любой горожанин нашего города сможет получить ответы на все вопросы о запланированных мероприятий по каждой из территорий, а также узнать информацию об этапах и сроках проведения работ. У жителей есть возможность обсудить на месте предлагаемые концептуальные решения, дать обратную связь со своими пожеланиями и предложениями, а если появились новые, то вернуться еще раз".

Общие пожелания жителей касались устройства современных детских и спортивных площадок, организации комфортных дорожек из экологичных материалов и удобных туалетов. Но были и конкретные. Например, посетители информационного центра в "Кускове" просят очистить территорию от сухостойных и ветровальных деревьев, перенести лодочную станцию, установить больше лавочек для отдыха, рассмотреть возможность обустройства мангальной зоны в другом месте и организовать кафе. Свои пожелания и предложения высказали более 40 человек, а всего инфоточку посетили почти 770 горожан.

Реставрация усадьбы и оранжереи в парке "Покровское-Стрешнево" стали основными пожеланиями, высказанными жителями прилегающих районов. Кроме того, горожане просят установить больше урн для мусора, сделать освещение у детской площадки при входе в парк, привести в порядок существующую экотропу и организовать удобные входные группы в парк. Также жители просят рассмотреть возможность сокращения количества новых спортивных площадок. В инфоцентре побывали более 600 человек, а формой обратной связи воспользовались свыше 160 москвичей.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Зарядье»
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Посетителей инфоцентров в "Битцевском лесу" интересует, будет ли проведена реабилитация Собачьего пруда. Также просят организовать волейбольные площадки, сделать новое освещение на детской площадке на ул. Красного Маяка и организовать парковки для отдыхающих около парка. Всего в трех инфоцентрах "Битцевского леса" свои пожелания и предложения оставили более 160 человек из 652 посетивших.

За время работы информационного центра в пойме реки Яузы его посетили 50 человек. Они хотели бы разместить площадку для выгула и дрессировки собак, организовать пешеходную связь между берегами реки, а также провести дополнительное озеленение территории.

Отметим, что информационные центры и дальше продолжат свою работу. Они работают в ежедневном режиме с 9 до 18 часов. Если на месте люди не получат ответы на какие-то вопросы, это будет фиксироваться в форме обратной связи.

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