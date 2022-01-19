Штурм села установкой "Метеорит" показали на видео

Минобороны России опубликовало видео учебного боя на полигоне под Воронежем. Инженерно-саперные подразделения Западного военного округа отработали штурм населенного пункта с применением своей спецтехники.

По легенде занятия, на подходе населенному пункту инженерный дозор обнаружил, что дорога впереди заминирована, а в селе засели террористы, рассказали в пресс-службе ЗВО.

Для подобных занятий на полигоне на юге Воронежской области выстроена из подручного материала целая деревенька - неказистая, зато с глубокой канавой, мостом и другими нужными для инженерных войск снарядами. В ходе тренировок деревеньку регулярно сносят, но каждый раз заботливо восстанавливают. На въезде стоит указатель "Грушевое".

На сей раз Грушевое зачистили при помощи установки разминирования Р-77 "Метеорит". Засевшие в хибарах террористы палили вовсю, холостых патронов не жалели, поэтому саперы кинули мост через ров, провели по нему технику, обложили боевиков со всех сторон, а затем взорвали вместе с селом.

- Новый способ использования техники инженерных войск был применен на основе современного опыта ведения локальных конфликтов, - отметили военные.

Установка разминирования УР-77 "Метеорит" предназначена для проделывания проходов в минных полях и делает она это эффектно. Гусеничная машина поднимает бронированную крышу с направляющими. В небо с хищным шипением уходит небольшая ракета, волоча за собой длинный шнур, набитый взрывчаткой. Шнур ложится на минное поле и взрывается, заставляя сдетонировать ближайшие мины. Одним выстрелом "Метеорит" прокладывает путь танковой колонне.

В нашем случае ракета угодила прямо в одну из хибар. Грушевое освободили без потерь.