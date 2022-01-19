В Москве обокрали автомобиль каршеринга

Двое злоумышленников в Москве беспрепятственно проникли в автомобиль каршеринга, припаркованного на Голубинской улице, и совершили подмену рулевого колеса, а также сняли мультимедийный экран с панели. Ущерб составил 53 тысячи рублей.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в проезде Одоевского. Ими оказались двое приезжих.

Похищенные элементы изъяты. Также у них обнаружены три мультимедийных экрана. С задержанных взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.