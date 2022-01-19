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19.01.2022 04:13
Рубрика: Происшествия

На жителя Камчатки завели дело за угрозы ножом и арбалетом полицейскому

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ завели в отношении 38-летнего жителя Петропавловска-Камчатского после того, как он угрожал сотруднику полиции.

В Приморье водитель протащил за машиной полицейского и врезался в дом

Согласно материалам следствия, 10 января мужчина находился в неадекватном состоянии и стрелял по стенам квартиры из арбалета. Его отец испугался и вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли на место, дебошир начал угрожать одному из них, демонстрируя арбалет и нож.

"Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Ведется следствие. Выясняются подробности случившегося.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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