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19.01.2022 06:00
Рубрика: Происшествия

Стрелявший в прохожих житель Якутска заплатит полумиллионный штраф

Текст: Александр Филимоненко

Верховный суд Республики (Саха) Якутия вынес новый приговор с более тяжелым наказанием в отношении жителя Якутска, который летом прошлого года стрелял в прохожих, сообщила прокуратура региона.

Фото: iStock
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Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел с винтовкой на балкон своей квартиры на 8-м этаже многоквартирного дома в Якутске и произвел несколько выстрелов в прохожих. Два человека получили ранения, не повлекшие расстройство здоровья.

Органы следствия квалифицировали действия стрелявшего по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением оружия". Рассмотрев уголовное дело, суд признал мужчину виновным по другой статье - "Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль" и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

"Гособвинитель не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия)", - уточнили в прокуратуре.

Верховный суд республики поддержал доводы прокурора, отменив приговор первой инстанции, и вынес новый, по которому мужчина, признанный виновным по статье о хулиганстве, заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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