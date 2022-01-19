Стрелявший в прохожих житель Якутска заплатит полумиллионный штраф

Верховный суд Республики (Саха) Якутия вынес новый приговор с более тяжелым наказанием в отношении жителя Якутска, который летом прошлого года стрелял в прохожих, сообщила прокуратура региона.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел с винтовкой на балкон своей квартиры на 8-м этаже многоквартирного дома в Якутске и произвел несколько выстрелов в прохожих. Два человека получили ранения, не повлекшие расстройство здоровья.

Органы следствия квалифицировали действия стрелявшего по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением оружия". Рассмотрев уголовное дело, суд признал мужчину виновным по другой статье - "Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль" и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

"Гособвинитель не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия)", - уточнили в прокуратуре.

Верховный суд республики поддержал доводы прокурора, отменив приговор первой инстанции, и вынес новый, по которому мужчина, признанный виновным по статье о хулиганстве, заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.