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19.01.2022 10:43
Рубрика: Происшествия

Новосибирский фельдшер закрыл собой врача от удара ножом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Молодой фельдшер из Новосибирска спас коллегу от родственника пациентки, внезапно набросившегося на врача скорой помощи с ножом. Медики предложили наградить героя, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Инцидент произошел 1 января, когда на дежурство после новогодней ночи заступила бригада под руководством опытного врача анестезиолога-реаниматолога Сергея Пурескина. Его сопровождали два помощника, в том числе фельдшер Сергей Скуратов. Экипаж скорой помощи прибыл на срочный вызов: у женщины открылось желудочное кровотечение. Дверь открыл ее сожитель. Сразу стало понятно, что настроен он довольно агрессивно: стал ругаться, выгонять медиков. Пока они оказывали помощь пациентке, мужчина сидел рядом: то молча, то вдруг выдавая очередную нецензурную тираду.

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- В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади, - вспоминает Скуратов. - Я попытался сбить нож с траектории удара, но сожитель пациентки меня все равно полоснул по левой руке. Уже вместе с врачом мы скрутили нападавшего и дождались приезда сотрудников полиции.

По словам самого врача, он наклонился над пациенткой и лишь краем глаза заметил какое-то движение сбоку, когда фельдшер уже бросился под удар ножом. Закрыв собой старшего коллегу, мужчина получил серьезное повреждение: в больнице на рану длиной 20 сантиметров и шириной 3 сантиметра наложили 11 швов. По словам Пурескина, нападавший - физически крепкий человек: если бы не молниеносная реакция коллеги, страшно представить, чем мог бы обернуться тот вызов для врача.

- Я почувствовал, как Сергей ослабевает, - рассказывает врач-реаниматолог. - Спрашиваю его: "Он достал тебя ножом?". Сергей говорит: "Достал". В этот момент, когда зафиксировали и положили его в угол, Галина Владимировна - еще один помощник - помогла Сергею снять куртку, через которую его порезали. Затем агрессора помог удерживать сын пациентки до приезда полиции. Сергей совершил героический поступок и достоин наивысшего поощрения.

В этом уверено и руководство бригады. Сергей Скуратов пришел в профессию сразу после армии. Сначала трудился в должности санитара, затем окончил медколледж и стал фельдшером. В планах молодого специалиста - получить высшее образование и стать врачом. А в самое ближайшее время он может получить официальное признание за героический поступок: руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в региональный минздрав и в правоохранительные органы с просьбой наградить фельдшера.

- Все мы с детства воспитывались на героических поступках наших с вами соотечественников, участвовавших в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах, - говорит главный врач скорой помощи Александр Балабушевич. - И если военнослужащий заслонил своего командира собой, то его всегда награждают правительственной наградой, боевой медалью, но это в бою. Если говорить о мирном времени, то здесь ситуация другая: в бою военнослужащий понимает, что ему предстоит. В данном случае никто из медиков не ожидал, что кто-то из больных или его родственников может напасть. Тем не менее наш фельдшер заметил опасное движение и спас своего командира, руководителя бригады. Конечно же, он достоин награды.

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В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Нападения на медиков

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