ФСБ показала видео задержания фальшивомонетчиков с 12 млн поддельных рублей

ЦОС ФСБ опубликовал оперативное видео задержания в Дагестане фальшивомонетчиков и обыски в частных домах, гаражах и машинах подозреваемых. Также показаны изъятые металлические клише для печатания денег и большое количество упакованных "банковских" пачек готовых фальшивок.

Как отметили в ЦОС, обыски и операция по задержанию членов ОПГ прошли одновременно в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана.

У фальшивомонетчиков были изъяты 4 клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 миллионов рублей. Установлено, что купюры номиналом в 5 тысяч рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана. По данным ФСБ, фальшивые купюры на 90-95 процентов дублировали оригинальные банкноты. Отличить подделки от настоящих денег можно было только с использованием специального оборудования.