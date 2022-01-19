ФСБ показала видео задержания фальшивомонетчиков с 12 млн поддельных рублей

Новости

Суд Киева назначил меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства 15:24
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией 15:18
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси 15:13
СМИ: Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы 15:12
Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности 15:08
Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова 15:05
Египет обновил правила въезда в страну для туристов 14:59
Меркель отказалась от работы в ООН 14:49
Звезды бокса опустились в прорубь на Крещение 14:46
Для непривитых пожилых жителей Заполярья продлили ограничения 14:43
Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей 14:37
В Киеве полиция применила газ против сторонников Порошенко 14:31
Центр правовой помощи в цифровой среде открыл филиалы в трех регионах 14:22
Центры правовой помощи в цифровой среде открылись еще в трех городах 14:20
Врач-терапевт напомнил о важности начать лечение "омикрона" с первых же дней недомогания 14:17
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн" 14:14
Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет 14:12
Роснедра решат вопрос о досрочном лишении лицензии шахты "Листвяжная" 14:03
Во Владимирской области выявили более 20 случаев заражения "омикроном" 13:45
В Кремле прокомментировали арест группы хакеров по запросу США 13:36
В Брянской области выявлены первые заразившиеся "омикроном" 13:35
Песков назвал неприемлемым уровень инфляции в России 13:31
Невеста Ассанжа обвинила посла Австралии в связях с ЦРУ 13:31
Песков назвал причину напряженности вокруг Украины 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 14:22
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала видео задержания фальшивомонетчиков с 12 млн поддельных рублей

Текст: Иван Егоров
ЦОС ФСБ опубликовал оперативное видео задержания в Дагестане фальшивомонетчиков и обыски в частных домах, гаражах и машинах подозреваемых. Также показаны изъятые металлические клише для печатания денег и большое количество упакованных "банковских" пачек готовых фальшивок.

Как отметили в ЦОС, обыски и операция по задержанию членов ОПГ прошли одновременно в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана.

У фальшивомонетчиков были изъяты 4 клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 миллионов рублей. Установлено, что купюры номиналом в 5 тысяч рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана. По данным ФСБ, фальшивые купюры на 90-95 процентов дублировали оригинальные банкноты. Отличить подделки от настоящих денег можно было только с использованием специального оборудования.

Калининградских дальнобойщиков задержали за сбыт фальшивых купюр
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство ФСБ Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала РГ-Видео

Главное сегодня

Песков: "Северный поток - 2" отключить невозможно
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве
Путин не стал купаться в проруби
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"
В Свердловской области сократили список мест, где нужны QR-коды
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников