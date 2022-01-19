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19.01.2022 14:20
Рубрика: Общество

Центры правовой помощи в цифровой среде открылись еще в трех городах

Текст: Владимир Емельяненко

Филиалы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде открылись в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Пока они, как и в Москве, работают исключительно в режиме офлайн, но рассматривают возможность приема заявлений и в онлайн-режиме.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Мы решили открыть три филиала в разных регионах страны, чтобы сделать нашу помощь доступнее и эффективнее. Экспертные услуги востребованы среди населения, особенно услуги по представлению интересов пострадавших в судах", - заявила директор Центра Людмила Куровская в интервью ТАСС.

Как отметила Куровская, пострадавшие от деятельности микрофинасовых организаций или от телефонного мошенничества не всегда обращаются в полицию с заявлением о произошедшем событии обмана. "Бывает, что уголовное дело по заявлению пострадавшего не возбуждается, - сказала Людмила Куровская. - Наши эксперты стараются изменить эту ситуацию". Они оказывают пострадавшим бесплатную правовую помощь. Так же эксперт уточнила, что жителям других регионов страны правовая помощь доступна в дистанционном формате. Все услуги так же оказываются безвозмездно.

Пока открытие трех филиалов - пилотный проект. После анализа их работы, в течение года будет принято решение о разумности открытия подобных филиалов в других городах и федеральных округах страны.

Справка "РГ"

Центр правовой помощи в цифровой среде по защите интересов граждан начал работать в сентябре 2021 года в Москве. В него обратились более 400 человек. Большая часть заявителей жалуется на мошенничество.

В регионах Общество Соцсфера Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Сибирь СЗФО Санкт-Петербург ПФО Нижегородская область Нижний Новгород СФО Новосибирская область Новосибирск

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