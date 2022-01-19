На Кубани убийце женщины и ее годовалого сына дали пожизненный срок

Краснодарский краевой суд признал 33-летнего иностранного гражданина виновным в совершении двойного убийства. В сентябре 2020 года мужчина жестоко расправился с женщиной и ее годовалым сыном. Его приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима, сообщили сегодня в пресс-службе краевого суда.

Как стало известно из материалов дела, в 2020 году подсудимый приехал на хутор Чаплыгин Гулькевичского района к своей возлюбленной. Девушка проживала в доме с семьей - со своей сестрой и ее маленьким сыном. Мужчина открыто хотел сойтись с девушкой, но родственница выступила против этого, отчего у них возникали конфликты.

"Днем 15 сентября 2020 года в ходе очередной ссоры подсудимый убил женщину, нанеся ей 35 ножевых ранений, а затем заколол годовалого ребенка, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Мужчина спрятал тело мальчика в сарае и скрылся с места происшествия. Кроме того, он похитил из дома паспорт родственницы погибшей. Тела потерпевших в этот же день обнаружила сестра женщины, о чем сообщила в правоохранительные органы. Преступника задержали в тот же день".

Свою вину в суде мужчина полностью признал, раскаялся в содеянном и неоднократно просил прощения у потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.