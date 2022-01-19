В челябинском поселке 91-летний ветеран погиб, упав с моста

В Челябинске при неустановленных обстоятельствах погиб 91-летний труженик тыла. Он сорвался с не огороженного моста в поселке Старое Першино, оказался в воде и не смог выбраться. Из-за густого кустарника мужчину удалось найти лишь через несколько часов.

О происшествии в поселке представителям регионального ОНФ рассказали родственники погибшего. Люди возмущены тем, что старики и дети должны рисковать, перебираясь по мосткам без перил, чтобы попасть из частного сектора в магазин или школу.

- Здесь нет бордюра, а мостик плавно переходит в обрыв, - рассказала приемная дочь погибшего Наталья Савостьева. - Видимо, он в сумерках просто наступил на край и сорвался вниз. Выловили его под мостиком, куда его занесло течением. Похоже, что какое-то время он пытался выбраться - в руке был зажат пучок засохшей травы.

Инцидент произошел 13 января. Пенсионер отправился в супермаркет за продуктами и не вернулся. Камеры магазина зафиксировали, что обратно он шел по направлению к мосту, где проезжающие автомобили оставляют для пешеходов только узкую тропку на краю. Через несколько часов полицейские сначала нашли зацепившуюся за кусты сумку с продуктами, а затем, уже в водоеме - тело погибшего.

После трагедии перекрывающие обзор кусты под мостом вырубили. Однако ограждений на нем так и не появилось. Местных жителей говорят, что еще 10 лет назад перила на мосту были. Просто пришли в негодность, а новые устанавливать никто не стал.

В Фонде проверили доводы местных жителей и считают подобное бездействие преступным. Активисты уже обратились в правоохранительные органы и мэрию Челябинска с требованием устранить опасность для пешеходов и привлечь к ответственности виновных.

- Из-за чьего-то безразличия погиб человек. И ничего не изменилось: старики и дети по-прежнему ходят по опасному мосту с риском для жизни, - заявил член штаба регионального ОНФ Антон Неверов.