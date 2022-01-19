Хирург из Сургута получил 3,5 года строгого режима за взятки

Суд Югры изменил условный приговор городского суда Сургута врачу, который занимался эндопротезированием. Медик совершил девять коррупционных преступлений в течение двух лет, три из которых считаются особо тяжкими, а шесть - тяжкими - так объяснили суровость своего решения судьи.

Как ранее писала "РГ", заведующий ортопедическим отделением клинической травматологической больницы в Сургуте был пойман с поличным при получении 140 тысяч рублей за внеочередное протезирование тазобедренного сустава у пациента.

Как выяснили следователи, врач вынуждал приходящих к нему на прием инвалидов платить ему за срочные операции. Люди соглашались, не желая долго стоять в очереди и боясь остаться без помощи в случае огласки.

Установлено еще как минимум восемь случаев вымогательства крупных сумм. А в октябре 2020 года хирург и вовсе обманул пациента, сказав, что протез, который ему ставят, платный. В кабинете и дома у подсудимого были обнаружены крупные суммы денег, в его собственности несколько квартир и участков.

Кроме реального срока в исправительной колонии, наказание включает штраф в размере 2 миллионов 750 тысяч рублей.