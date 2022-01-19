Россия перебросит в Беларусь зенитные системы С-400

Два дивизиона зенитных комплексов С-400 "Триумф" ВКС России будут переброшены в Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Также к соседям отправятся 12 истребителей Су-35 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.

Первый этап проверки продлится до 9 февраля. До этого срока запланирована передислокация сил и создание в короткий срок группировок сил на назначенных направлениях, организация защиты и обороны важных объектов, охрана воздушных границ Союзного государства - в том числе в рамках единой региональной системы ПВО РБ и РФ. Также будет проверена способность сил ПВО защитить важные объекты на белорусской территории.

- Подразделения Восточного военного округа и белорусской армии проведут контрольные занятия по огневой подготовке и другим дисциплинам, тактические учения на различных полигонах с отработкой обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, - рассказал Фомин.

Численность участников учения и количество задействованных систем вооружения не превышают подлежащие уведомлению параметры, установленные Венским документом 2011 года, подчеркнул замминистра.