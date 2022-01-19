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Секс-символ 60-х, актриса Иветт Мимо найдена мертвой

Новости
    19.01.2022, 18:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Американская актриса Иветт Мимо, участница конкурсов красоты и звезда экранизации уэллсовской "Машины времени" 60-го, найдена мертвой в своем доме во вторник утром. 8 января секс-символу 60-х исполнилось восемьдесят лет.

Печальное сообщение принес портал Deadline со ссылкой на семью артистки. По имеющимся данным, смерть Мимо наступила во сне "в силу естественных причин".

Отмечено, что Мимо вела достаточно скрытный образ жизни, и в знак уважения к этому родные приняли решение не устраивать никаких публичных траурных церемоний.

Мимо родилась в 1942-м в Лос-Анджелесе в семье француза и мексиканки. Сниматься начала в конце 50-х: "Шаг за грань", "Четыре всадника Апокалипсиса", "Снежный зверь", "Пес дьявола: Гончая ада", доктор МакГрэй в еще одной культовой сайфай-ленте - "Черной дыре" Гэри Нельсона, "мыльная опера" "Лодка любви", "Перри Мейсон" 90-го - всего порядка полусотни проектов.

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