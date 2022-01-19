У Главного храма ВС начались крещенские купания

В ночь на среду, когда православные отмечают праздник Крещения Господне, у Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье начались крещенские купания. Для омовения там подготовили сразу 14 купелей - это позволяет выполнять ритуал одновременно нескольким людям. Возле купелей оборудовали палатки, в которых купающиеся после погружения греются и пьют чай.

На прилегающей к храму территории проходят торжественные мероприятия, посвященные одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников. А утром 19 января в честь Крещения состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды.

В эти дни на Соборной площади рядом с храмом продолжается зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовали несколько зон отдыха. Это - и тюбинговый спуск длиной около 60 метров, и ледовый каток площадью 5,5 тыс. кв. метров. Для того, чтобы отдыхающие могли перекусить, работает кухня.

По данным Минобороны РФ, зимний фестиваль в Подмосковье посетили уже более 310 тыс. человек. А еще для гостей сделали доступной мультимедийную галерею "Дорога памяти".