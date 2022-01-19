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Умер итальянский гитарист Анджело Джилардино

Новости
    19.01.2022, 08:02
Текст:   Олег Усков

Скончался крайне уважаемый итальянский гитарист и композитор Анджело Джилардино. Джилардино ушел в почтенном возрасте восьмидесяти лет, успев оставить крайне обширное и разнообразное творческое наследие - ценителям классической гитары там есть где развернуться.

О смерти патриарха сообщает TGVercelli, отмечая, что умер "настоящий памятник культуры всего мира". Гитарист ушел 14 января поздно ночью в инфекционном отделении госпиталя.

Джилардино родился 16 ноября 1941 года в Верчелли. Концертировать начал в 1958-м, имея в репертуаре сотни произведений. С 1965-го преподавал. С 1981 по 2004-й был профессором Консерватории Антонио Вивальди в Александрии.

Эксперты называют произведения усопшего "одним из самых значительных вкладов в гитарный репертуар ХХ века".

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