Новости

Первый рэпер с "цифровым слухом" Пьюс умер в 39 лет 15:27
"Острые козырьки" завершатся не так, как планировалось ранее 15:21
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Балерине Волочковой грозит арест за дебош в самолете 12:47
В Китае выпустят ремейк комедии "Холоп" Клима Шипенко 12:28

Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова

Новости
    19.01.2022, 15:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

18 января скончалась российская актриса кино, театра и ТВ Екатерина Сибирякова. Некролог опубликован на сайте Московского театра имени Пушкина, которому артистка посвятила почти тридцать лет.

"В нашей памяти навсегда останутся ее Жанна в "Саранче", Лариса в "Бесприданнице", Исмена в "Антигоне", Мария Кирилловна в "Дубровском", Лариса в "Между делом", Анна Петровна в "Заповеднике". Екатерина Сибирякова была не только замечательной, талантливой актрисой, но и прекрасным, открытым человеком", говорится в нем.

Сибирякова родилась 1 октября 1972 года. Окончила Школу-студию МХАТ в 1993-м и была принята в труппу театра имени Пушкина. Дебютировала в спектакле "Черный монах" в роли Тани.

На экранах - годом раньше, с мелодрамы Ярополка Лапшина "Любовь по заказу". Далее - "Чайка", Аделька в "Петербургских тайнах", "Две судьбы" Краснопольского, "Закон и порядок".

Новости

Вышел первый трейлер мультипликационного сериала по игре Cuphead 12:18
Вышел трейлер южнокорейского "Бумажного дома" 11:45
Дэниел Рэдклифф сыграет в байопике о музыканте-пародисте Эле Янковиче 11:13
Умер скандальный актер и режиссер Герберт Ахтернбуш 11:06
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Актриса из "Утомленных солнцем" Вера Воронкова попала в реанимацию 10:25
В Москве госпитализирован звезда "Курьера" Федор Дунаевский 18.01.2022
Умер актер из "Сатисфакции" Гришковца Игорь Чирва 18.01.2022
⧣ сериалы
Фото: youtube. com/ Netflix Russia
Netflix выпустил тизер сериала "Викинги: Вальгалла" 10:46
Вышел трейлер нового сериала Тайки Вайтити "Наш флаг означает смерть" 07:37
Вышел тизер спин-оффа "Пацанов" 07:22
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ Luigi Biscaldi - Quartetto di Asti
Умер итальянский гитарист Анджело Джилардино 08:02
Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Солдат" Анатолий Басин 18.01.2022
Стали известны место и дата прощания с журналистом Михаилом Зеленским 18.01.2022