Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова

18 января скончалась российская актриса кино, театра и ТВ Екатерина Сибирякова. Некролог опубликован на сайте Московского театра имени Пушкина, которому артистка посвятила почти тридцать лет.

"В нашей памяти навсегда останутся ее Жанна в "Саранче", Лариса в "Бесприданнице", Исмена в "Антигоне", Мария Кирилловна в "Дубровском", Лариса в "Между делом", Анна Петровна в "Заповеднике". Екатерина Сибирякова была не только замечательной, талантливой актрисой, но и прекрасным, открытым человеком", говорится в нем.

Сибирякова родилась 1 октября 1972 года. Окончила Школу-студию МХАТ в 1993-м и была принята в труппу театра имени Пушкина. Дебютировала в спектакле "Черный монах" в роли Тани.

На экранах - годом раньше, с мелодрамы Ярополка Лапшина "Любовь по заказу". Далее - "Чайка", Аделька в "Петербургских тайнах", "Две судьбы" Краснопольского, "Закон и порядок".