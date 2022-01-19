Видео: лучшие автоматы мира покрыли льдом и заставили стрелять

Энтузиасты из США провели занимательный тест, результаты которого будут интересны всем, кто увлекается стрелковым оружием. Они собрали полтора десятка автоматов самых известных моделей мира, облили их водой и оставили на морозе. Когда оружие покрылось льдом, попытались из него стрелять, тестируя таким образом работу в экстремальных условиях.

В нестандартном тесте с заморозкой участвовали немецкий автомат HK416, созданный компанией Heckler & Koch, австрийский Steyr AUG, известный своим футуристическим дизайном, китайский карабин URGI (произведен в Гонконге), российские Калашниковы сразу в двух модификациях - АК-47 и АК-105, американская штурмовая винтовка SIG MCX, а также американская М-14, состоящая на вооружении армии США, карабин M4 Block II (Гонконг), бельгийская винтовка FN FNC, применяемая войсками стран НАТО, и еще несколько других.

Сначала автоматы и винтовки выложили на морозе и сделали из каждого по пробному выстрелу. Это было проверкой на исправность. Все без исключения оружие показало себя хорошо - стреляло, как и положено. Дальше его оставили на морозе на ночь и затем начали тестировать, пытаясь делать выстрелы. Тут и начинается самое интересное.

Практически у всех автоматов оказались сложности с переключением предохранителя перед стрельбой. И только у АК-47 и АК-105, а также у НАТОвской FN FNC с этим не возникло проблем. А вот американская штурмовая винтовка SIG MCX сразу же выбыла из состязаний. У нее замерзли детали, и из нее не получилось сделать ни одного выстрела.

Китайский карабин URGI сумел выстрелить только один раз, после чего у него застряла гильза в патроннике, пришлось ее вынимать - и только после этого автомат начал стрелять нормально.

Но на этом тест лишь начался. Его вторая часть оказалась экстремальной: оружие обильно облили водой и оставили на морозе до тех пор, пока оно не покрылось льдом. Дальше - новая попытка стрелять из всех автоматов по порядку.

Заледеневшие немецкий HK416 и австрийский Steyr AUG немного застопорились в начале: у них не получалось переключить предохранитель, но затем отстреляли нормально.

Покрытый льдом российский АК-47 сначала не смог сделать выстрела. Но после того как отсоединили магазин и немного прочистили патронник, начал делать хорошие очереди.

А вот покрытый коркой льда АК-105 без всяких проблем сделал первый выстрел, но затем у него застряла гильза в патроннике. Устранить неполадку получилось очень легко - просто передернув затвор. После этого Калашников на пятерку отстрелял несколько очередей.

Все остальные автоматы из списка не прошли проверку льдом и холодом. Китайский карабин URGI не получилось заставить сделать ни одного выстрела. M4 Block II (Гонконг) также "умер", не выстрелив ни разу, несмотря на тщетные попытки привести его в чувство.

Американская штурмовая винтовка SIG MCX бессильно щелкала курком, но не послала в цель ни одного патрона, как и состоящая на вооружении армии США известная М-14. Холод оказался не по зубам ее пулям.

Бельгийская штурмовая винтовка FN FNC, применяемая войсками НАТО, смогла сделать только один-единственный выстрел. После этого гильза настолько прочно застряла в патроннике, что вытащить ее оттуда не получилось, как и отсоединить магазин.

Вывод у испытателей получился однозначный - все страны, расположенные в относительно мягком климате, свое оружие делали тоже с учетом этого климата. Но когда автоматы попали в экстремальный холод, то банально перестали стрелять, превратившись в бесполезные куски железа. Здесь хорошо показало себя лишь немецкое, австрийское и российское оружие, которое не понаслышке знает, что такое минусовые температуры, и создавалось с учетом холодного климата.