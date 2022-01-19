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19.01.2022 01:28
Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о 20-процентном росте числа заболевших COVID в мире за неделю

Фото: STR / AFP Фото: STR / AFP
Фото: STR / AFP

В мире за минувшую неделю более 18,7 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Это на 20% больше, чем за предыдущие семь дней, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье выявлено соответственно на 145% и на 68% больше новых случаев заражения. Рост отмечен в Европе (на 10%), Америке (на 17%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 38%), передает ТАСС.

Что же касается летальных исходов, то их число увеличилось на 4%. За неделю зарегистрировано 45,5 тысячи случаев смерти. В Юго-Восточной Азии рост составил 12%, в Америке - 7%, в Западно-Тихоокеанском регионе - 5%, в Европе - 3% и Восточном Средиземноморье - 1%.

Только в Африке зарегистрировано снижение числа новых случаев COVID-19 на 27%, а смертности на 4%.

Всего, по данным ВОЗ на 18 января, в мире с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 328,5 миллиона человек, скончались - более 5,5 миллиона.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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