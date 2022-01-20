C 24 января в Австрию могут въезжать иностранцы с бустерной прививкой

С понедельника, 24 января, в Австрию могут въезжать иностранцы с бустерной прививкой и без теста на коронавирус. Исключение составляют 14 стран Африки, где впервые был обнаружен вирус "омикрон", а также Дания, Нидерланды, Норвегия и Великобритания, сообщает газета Kronen Zeitung.

Причина ослабления заключается в том, что "омикрон" в настоящее время является преобладающим вирусным вариантом в Австрии. Таким образом, с понедельника для стран с прежними вирусными вариантами действует режим въезда "2П+" (привит, переболел, тест). Это означает, что Австрия впускает только вакцинированных или выздоровевших, которые в то же время могут предоставить отрицательный тест ПЦР.

У кого уже есть третья прививка, требование к тесту отпадает. До сих пор в Австрию разрешалось въезжать только людям с третьей вакцинацией и тестом ПЦР, сделанным не позднее 48 часов до въезда. Распоряжение, рассчитанное до 31 января, будет продлено еще на один месяц.