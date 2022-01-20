Доля современного вооружения и техники в ВС РФ к концу года вырастет до 73%

Доля современного оружия и боевой техники в Вооруженных силах РФ к концу 2022 года должна вырасти минимум до 72,7%. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции.

По его словам, для достижения такого уровня современности образцов вооружения и военной техники требуется гарантированное исполнение предприятиям ОПК своих обязательств и обеспечение ритмичной поставки техники и вооружения.

По его словам, сейчас задания гособоронзаказа на 2022 год размещаются в промышленности. Для своевременной поставки вооружения и военной техники продолжена практика заключения долгосрочных госконтрактов.

"Доля таких контрактов в общем объеме государственного оборонного заказа достигла 83 процентов", - сказал Криворучко.