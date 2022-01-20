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20.01.2022,  
13:34
Текст:  Александр Степанов

Доля современного вооружения и техники в ВС РФ к концу года вырастет до 73%

Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости

Доля современного оружия и боевой техники в Вооруженных силах РФ к концу 2022 года должна вырасти минимум до 72,7%. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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По его словам, для достижения такого уровня современности образцов вооружения и военной техники требуется гарантированное исполнение предприятиям ОПК своих обязательств и обеспечение ритмичной поставки техники и вооружения.

По его словам, сейчас задания гособоронзаказа на 2022 год размещаются в промышленности. Для своевременной поставки вооружения и военной техники продолжена практика заключения долгосрочных госконтрактов.

"Доля таких контрактов в общем объеме государственного оборонного заказа достигла 83 процентов", - сказал Криворучко.

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Фото: hanwha-defense.co.kr
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