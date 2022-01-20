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Фото: найден внебрачный сын Александра Абдулова

Новости
    20.01.2022, 17:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Удивительная история произошла в годовщину смерти Александра Абдулова: у актера нашелся еще один ребенок - внебрачный сын.

Фото: kino-teatr.ru
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Напомним: Абдулов умер в январе 2008 года на 55-м году жизни от рака легких - один из любимейших советских актеров аномально много курил. Болезнь дошла до четвертой, уже неизлечимой стадии.

Артист женился дважды: в первом браке - с актрисой Ириной Алферовой - у него была приемная дочь Ксения, ныне - актриса и телеведущая, жена актера Егора Бероева. Во втором браке - дочь Евгения. Евгения Абдулова родилась в 2007-м, снялась в ленте "Любовь и Сакс". А теперь выясняется, что у Александра Гаврииловича был и сын. Причем он 34 года понятия не имел, кто его отец - пока не увидел свое фото в "Комсомольской правде". Этот снимок актер годами "хранил в потайном кармане любимого белого пиджака". Обнаружили его буквально в конце прошлого года - это именно тот пиджак "от Армани", в котором Абдулов снялся в картине "Гений".

Фото "милого мальчишки-карапуза, с недвусмысленной подписью на оборотной стороне" бережно лежало в нагрудном кармане. "Саша, это твой сын. Оля" - гласила надпись.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Чтобы попытаться разобраться в загадочной ситуации, Альбина Абдулова, вдова старшего брата актера, обратилась в редакцию "Комсомольской правды". 9 декабря 2021-го газета опубликовала снимок, не особо веря в успех предприятия… но успех случился: мальчишка со снимка откликнулся. Это - Александр Александрович Коваль, родился он 20 июля 1987 года. Мать - Ольга Коваль, в графе "отец" - прочерк.

По словам Коваля, он появился на свет в Казахстане, в Усть-Каменогорске. Про отца, конечно, спрашивал, но мать молчала - не называла даже имя. Понятно было, что тема эта для нее больная. Так и рос безотцовщиной, единственным ребенком - Ольга не вышла замуж, работала продавцом.

Сразу после школы Александр поступил в местный институт на факультет экономики, к тридцати годам создал собственный успешный бизнес по продаже машин. А три года назад перебрался в Москву.

Фото: kinopoisk.ru
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Как говорит Коваль, увидев фотографию отца, он тут же понял, откуда его точила тягу к искусству, почему тянуло к сцене. "В детстве любил пародировать, легко мог изобразить Жириновского или Ельцина. Участвовал в самодеятельности, танцевал в местной студии лезгинки", - приводит слова мужчины KP.RU.

В Москве Александр первым делом закончил театральную студию и сейчас снимается в кино. Роли пока, правда, эпизодические, "но это мое - нутром чую", уверен Коваль.

Маме, которая осталась в Казахстане, Александр, разумеется, позвонил, задал старый вопрос. Женщина долго молчала, но потом все-таки призналась, что - да, Абдулов его отец.

С Абдуловым Ольга Коваль познакомилась в 1986 году на Украине, когда 26-летнюю швею из Казахстана пригласили поработать костюмером на знаменитую Одесскую киностудию. Снимали культовую впоследствии экранизацию "Десяти негритят" Кристи - Абдулов сыграл там Энтони. Роман длился недолго, Ольга вернулась домой, а через девять месяцев родился сын.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На тот момент Абдулов был официально женат на Алферовой, в венчанном браке. Но Коваль не скрывала правду от актера: будучи беременной, дала несколько телеграмм на Одесскую студию, писала письма в театр, где работал отец ее будущего ребенка. В ответ - тишина.

Уже после того, как сыну исполнилось два года, она отправила Абдулову последнее письмо - с фотографией. "Этот снимок он сохранил, как теперь мы все знаем, но маме так и не написал, так и не позвонил..." - говорит Коваль.

Александр заявляет, что сдал бы анализ, но сделает это "просто для себя": "Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни денег, ни наследства".

Пройти тест ДНК Александр сможет только в том случае, если проверить родство с ним согласится родная дочь Абдулова Евгения. "Пока не выходил с ней на связь. Мне нужно чуть больше времени, чтобы принять все и осознать", - признается Коваль.

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