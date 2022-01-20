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20.01.2022,  
13:27
Текст:  Александр Степанов

Гиперзвуковые "Цирконы" начнут поставляться серийно в 2022 году

Серийные поставки гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон" начнутся в 2022 году. Об этом в ходе единого дня приемки военной продукции доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко.

По его словам, государственные испытания "Циркона" завершаются.

Фото: Минобороны РФ
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Кроме того, по словам Криворучко, в четвертом квартале 2021 года на опытное боевое дежурство заступил модернизированный Западный командный пункт космического эшелона. Он входит в состав Единой космической системы (ЕКС) Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

По словам замминистра, ведомство уделяет особое внимание развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия.

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Фото: hanwha-defense.co.kr
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