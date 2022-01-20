Указ губернатора Иркутской области от 20 января 2022 года № 14-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

Новости

Оформление выплаты на ипотеку для многодетных заработает на Госуслугах в феврале 15:33
Фигуранты дела о поставках аргентинского кокаина получили до 18 лет колонии 15:32
Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер 15:31
СК поставил точку в расследовании уголовного дела Михаила Абызова 15:20
C 24 января в Австрию могут въезжать иностранцы с бустерной прививкой 15:19
На Кубани предупредили о затяжном шторме со снегом и ветром 15:13
"Миллионеры-патриоты" из девяти стран попросили взимать с них больше налогов 15:09
Подлодка "Волхов" провела пуск ракеты "Калибр" в Японском море 15:01
Минздрав готов разрешить "Спутник лайт" для вакцинации беременных 15:01
ВМФ России проведет серию учений со всеми флотами 14:59
Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников 14:53
Задача максимум перед нашими олимпийцами поставлена - быть третьими в командном зачете, задача минимум - пятое место 14:50
Мишустин рассказал, как подготовиться к волне штамма "омикрон" 14:45
Российские девятиклассники оценили готовность к итоговому собеседованию 14:43
Президент Ирана: Действия НАТО приведут к распаду альянса 14:39
Худрук "Современника" Виктор Рыжаков заразился "омикроном" 14:38
В Москву идет сильное похолодание 14:32
Захарова назвала лжесвидетельством твит главы МИД Канады 14:29
Министр обороны РФ поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем 14:27
В составе всей российской делегации на Зимних Играх-2022 в Пекине - 509 человек 14:24
В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19 14:22
В Москве выявлено наибольшее за время пандемии количество заболевших COVID - 11,5 тысячи человек 14:21
На Кубани тиктокера задержали по подозрению в убийстве и кражах 14:21
ЛДПР подготовила законопроект о запрете вейпов 14:19
147 проектов вошли в лонг-лист Премии продюсеров кино и ТВ 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 января 2022 г.

Указ губернатора Иркутской области от 20 января 2022 года № 14-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 111 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова "с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года" исключить;

2) приложение 2 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строкой 25 следующего содержания:

3) в абзаце втором пункта 2 Рекомендаций по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом, слова "не менее 30 процентов" заменить словами "не менее 50 процентов".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

(jpg, JPG, 16 Кб)