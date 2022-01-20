Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.01.2022,  
11:38
Текст:  Светлана Цыганкова

Южная Корея представила конкурента российского "Спрута"

Фото: hanwha-defense.co.kr Фото: hanwha-defense.co.kr
Фото: hanwha-defense.co.kr

Южнокорейская компания Hanwha Defense готова предложить индийской армии в рамках объявленного конкурса свой легкий танк K21-105. Об этом пишет издание Janes.

Фото: CMSGT Don Sutherland, USAF / wikimedia.org
Германский Leopard 1 мог получить российскую активную защиту "Арена"

Напомним, Индия сообщила о желании приобрести 350 легких танков весом до 25 тонн. Как считают эксперты, такое решение страна приняла после приграничных столкновений с Китаем.. Индия хотела бы иметь бронемашину, способную нести несколько систем вооружения разного калибра.

Janes сообщает, что Hanwha Defense готова установить на легкий танк K21-105 активные и пассивные средства поражения. Все будет зависеть от потребности заказчиков.

Южнокорейская компания предлагает K21-105 с системами предупреждения о лазерном излучении, автоматического обнаружения и тушения пожара и другими функциями.

Перспективный танк создан на базе шасси БМП K21. Вес машины - 29 тонн. На ней стоит орудие калибра 105 миллиметров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: пресс-служба ЗВО
Штурм села установкой "Метеорит" показали на видео 19.01.2022
Почему Пакистан предпочел китайские клоны Т-54А американским М48 17.01.2022
Испытания легкого танка "Спрут" завершатся в первом квартале 2022 года 14.01.2022
оружейный рынок
Фото: Д. Шулькин / ТАСС
Яростный десант: как проходила Вяземская воздушно-десантная операция 19.01.2022
Россия потеснила США на рынке вооружений 16.01.2022
Танковый тендер: сможет ли Leclerc XLR заменить Т-72М1 в Индии 11.01.2022
Индия
Специальную машину на базе Т-72М1 сняли на видео в индийском Авади 10.01.2022
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 28.12.2021