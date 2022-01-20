Южная Корея представила конкурента российского "Спрута"

Южнокорейская компания Hanwha Defense готова предложить индийской армии в рамках объявленного конкурса свой легкий танк K21-105. Об этом пишет издание Janes.
Напомним, Индия сообщила о желании приобрести 350 легких танков весом до 25 тонн. Как считают эксперты, такое решение страна приняла после приграничных столкновений с Китаем.. Индия хотела бы иметь бронемашину, способную нести несколько систем вооружения разного калибра.
Janes сообщает, что Hanwha Defense готова установить на легкий танк K21-105 активные и пассивные средства поражения. Все будет зависеть от потребности заказчиков.
Южнокорейская компания предлагает K21-105 с системами предупреждения о лазерном излучении, автоматического обнаружения и тушения пожара и другими функциями.
Перспективный танк создан на базе шасси БМП K21. Вес машины - 29 тонн. На ней стоит орудие калибра 105 миллиметров.
Hanwha Defense outlines K21-105 offer for the Indian Army https://t.co/pqHpaHHhVG #hanwhadefense #indianarmy #india #K21105 pic.twitter.com/3QwKvueWyx— Janes (@JanesINTEL) January 19, 2022