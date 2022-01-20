Министр обороны РФ поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем

В четверг, 20 января, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил патриарха российской политики и государственного деятеля Минтимера Шаймиева с 85-летием.

В поздравительной телеграмме на его имя Шойгу написал: "За плечами у Вас яркая трудовая и политическая биография. На протяжении всего жизненного пути Вы остаетесь верны своим принципам: порядочности, честности и преданности идеалам служения Родине. Эти правила снискали Вам непререкаемый авторитет среди руководства страны, жителей Республики, коллег и товарищей".

Министр обороны также отметил, что Минтимер Шаймиев, многие годы находясь во главе Татарстана, направлял все свои силы и энергию на претворение в жизнь самых смелых инициатив. Он делал все возможное для социально-экономического развития и процветания этого российского региона.

Сергей Шойгу пожелал Минтимеру Шариповичу Шаймиеву доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях.