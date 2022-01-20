Минобороны России: Военная техника получает элементы искусственного интеллекта

В 2022 году Северный флот получит комплексы для выработки питьевой воды из снега и льда. Он не только поможет военным справиться с дефицитом пригодной для потребления влаги, но и обеспечит их постоянным источником жидкости для хозяйственных нужд. Установка УПВС-5 - только один из нескольких десятков видов современных технических средств, которыми сейчас оснащают Инженерные войска Вооруженных сил РФ.

Все группы саперов во время боевой работы используют общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02. Он может спасти жизнь не только при взрыве, но и при обстреле. Фото: Минобороны РФ

Какие еще новинки приготовили для таких специалистов, как при их создании используется искусственный интеллект, что будут представлять из себя инженерные части через несколько десятков лет? Об этом корреспондент "РГ" беседовал с начальником Инженерных войск России генерал-лейтенантом Юрием Ставицким.

Юрий Михайлович, в последние годы в армию и на флот массово приходит современная техника. О новых танках, кораблях, самолетах известно многое. Про инженерные машины и средства - меньше. Какие новинки в этом году поступят в ваши войска?

Юрий Ставицкий: Инженерные войска - одни из наиболее разноплановых и технически насыщенных. На их вооружении более 600 наименований различных средств и комплектов 80 типов. И этот парк постоянно обновляется. Так, в нынешнем году в рамках гособоронзаказа спланирована поставка свыше 600 единиц инженерного вооружения. Получим современные средства защиты сапера, дистанционного минирования, системы комплексной очистки воды, понтонные парки, буксирные моторные катера, фронтальные погрузчики, электротехнические средства различной мощности, войсковые краны и экскаваторы.

Хочу напомнить, что в прошлом году было принято на снабжение 12 инженерных новинок. Среди них переносной водолазный миноискатель МИВ-3, комплект механизированной установки габионов, комплекс для получения воды из снега и льда УПВС-5. Если говорить в целом, то развитие отечественного инженерного вооружения ведется так, чтобы как минимум поддерживать паритет, а еще лучше - обеспечивать превосходство над зарубежными аналогами.

"Железо", конечно, нужно. Но нужны и новейшие технологии. Как с этим? Они вообще применимы в столь специфическом виде боевого обеспечения?

Юрий Ставицкий: Разработка новых средств инженерного вооружения ведется непрерывно и по всем направлениям. В том числе активно применяются научно-технические достижения в области искусственного интеллекта. Новейшие технологии, в частности, ориентированы на создание интеллектуальных минных полей с системой распознавания "свой-чужой".

Робот-сапер "Уран-6" широко и эффективно использовался в ходе разминирования сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор

Вообще, на мой взгляд, элементы искусственного интеллекта - это завтрашний, а в некоторых областях уже сегодняшний день Инженерных войск. Они могут использоваться для автоматического распознавания объектов в ходе инженерной разведки противника и местности. Для поиска и разминирования взрывоопасных предметов, ориентации робототехнических комплексов, выполняющих задачи в автономном режиме.

В системы управления перспективных инженерных робототехнических комплексов разведки, минирования и разминирования собираемся внедрять элементы искусственного интеллекта с функциями распознавания изображений, видеопотока и речи. Искусственный интеллект, построенный на принципе нейронных сетей, применим для управления манипуляторами роботов-саперов легкого класса. В перспективных автоматизированных системах управления войсками оперативного и тактического звена, а также в роботизированных комплексах группового управления искусственный интеллект можно внедрить в систему поддержки принятия решений при выполнении задач инженерного обеспечения.

Работы в этом направлении уже ведутся. Ими занимаются ведущие предприятия промышленности, военно-научный комитет Инженерных войск, наш Центральный научно-исследовательский испытательный институт.

Давайте еще поговорим о роботизации. У многих на слуху робот-сапер "Уран-6". Но ведь он далеко не единственный...

Юрий Ставицкий: Действительно, чтобы свести к минимуму риск поражения саперов при разминировании на пригодных ландшафтах, применяются многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-6". Они могут проделывать проходы в противопехотных минных полях и позволяют в режиме дистанционного управления заниматься сплошной очисткой местности от взрывоопасных предметов массой до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Оператор управляет роботом с помощью специального пульта с дистанции до 1 километра.

Напомню, что "Уран-6" широко и эффективно использовали наши саперы в ходе разминирования сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Этот робот оснащен пятью сменными тралами: бойковым, катковым и фрезерным отвалами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Несколько видов трала используют для работы с различными типами грунтов.

Теперь про другие инженерные "беспилотные" машины. Многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-14" предназначен для дистанционного тушения пожаров на опасных и труднодоступных для человека объектах. Его, к примеру, вместе с "Ураном-6" применили в 2020 году для ликвидации последствий взрыва боеприпасов на арсенале в Рязанской области. Тогда наши инженерные подразделения очистили более 7 тысяч гектаров местности, в том числе территории девяти населенных пунктов. Там нашли и обезвредили свыше 13 тысяч взрывоопасных предметов.

В Инженерных войсках даже есть свой спецназ - подразделения штурма и разграждения. Фото: Минобороны РФ

Робототехнические средства разминирования активно поставляют в войска. Сегодня там имеются свыше 30 единиц МРТК-Р "Уран-6" и 20 МРТК-П "Уран-14". Кроме того, инженерные подразделения усилили современными досмотровыми робототехническими комплексами "Скарабей" и "Сфера". С их помощью удобно вести инженерную разведку труднодоступных мест - колодцев, подвалов, туннелей. Это подтвердилось в Сирии. Комплексы оснащены средствами видеофиксации, и картинка с роботов выводилась на пульт находящегося на безопасном удалении оператора.

Наши саперы работают в Нагорном Карабахе и Лаосе, продолжают разминировать местность на Северном Кавказе. Эти военные оснащены так же, как другие их коллеги, или все лучшее, передовое, в том числе новые средства защиты, - им?

Юрий Ставицкий: Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. Ведь этой миссией саперы занимаются постоянно, в боевых условиях и в мирное время.

Главное, что выходит на первый план, - сохранение их жизни, максимальное снижение риска при разминировании. Вот почему придумали робота "Уран-6". По той же причине постоянно совершенствуются индивидуальные средства защиты сапера. Скажем, сейчас в Инженерных войсках используют общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02. Ими оснащают все наши группы саперов. Он спасет жизнь военнослужащему не только при взрыве, но и при обстреле. Имеет систему охлаждения. Не слишком громоздкий и весит относительно немного: вместе с защитой, шлемом, многофункциональной саперной лопаткой и фонарем - 8 килограммов.

Особая миссия Инженерных войск - помощь мирному населению. И это не только разминирование. Мосты в районе природных бедствий наводите, с последствиями наводнений, оползней и землетрясений разбираетесь. Чудеса творите там, где у гражданских коллег руки опускаются. Слышал, что питьевую воду добудете хоть в пустыне, хоть на Северном полюсе. Болото при необходимости осушите. Это так?

Юрий Ставицкий: Ликвидацией последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий Инженерные войска занимаются нередко. Возможно, помните, как из-за обрушения сопки образовался завал горной породы, разделившей на две части одно из крупнейших в Дальневосточном регионе Бурейское водохранилище в 120 километрах выше Бурейской ГЭС. Скальный массив тогда перекрыл участок водохранилища шириной свыше 400 и длиной порядка 700 метров. Высота искусственной дамбы достигла 160 метров.

При наступлении весеннего половодья подъем уровня воды мог повлечь подтопление населенных пунктов, расположенных выше железнодорожных и автомобильных коммуникаций. А также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, из-за перекрытия водной артерии, питающей Бурейскую ГЭС, возникла прямая угроза остановки ее работы. Словом, беда могла приобрести даже не региональный, а общероссийский масштаб.

По поручению президента страны был создан сводный отряд ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, куда привлекли и Инженерные войска. В кратчайшие сроки железнодорожным транспортом и авиацией доставили на место свыше 300 тонн взрывчатых веществ и более 1,5 тысячи специальных инженерных боеприпасов КЗ-4 и КЗ-5. На первом этапе оборудовали ров на месте будущего прорана с максимально возможной глубиной. На втором - убирали перемычки и пустили воду из верхнего в нижний бьеф. Затем расширили, углубили и выровняли проран, чтобы придать его руслу прямолинейную форму.

Нашим саперам приходилось в условиях экстремально низких температур устанавливать кумулятивные заряды и оборудовать дублирующие сети из детонирующего шнура непосредственно в русле прорана. Работали по пояс в ледяной воде. Выручало, что военнослужащие имели специальные экипировочные костюмы понтонно-переправочных подразделений. Было проведено 11 подрывов большой мощности. В результате в теле оползня сделали проран длиной 254 метра, шириной по дну 150 и глубиной до 23 метров. Это позволило предотвратить масштабное затопление местности, снять угрозу с населенных пунктов, предотвратить остановку Бурейской ГЭС.

Сложная и трудоемкая работа была выполнена при ликвидации последствий наводнения в городе Тулуне и других населенных пунктах Тулунского района Иркутской области. Там Инженерные войска тоже действовали по поручению президента РФ. Точнее, в рамках его указа об оказании помощи пострадавшему населению.

Там большая вода обернулась большой бедой. Но есть места, где без вашей помощи воду просто не добудешь.

Юрий Ставицкий: Это правда. Вот почему для получения воды на хозяйственные нужды, ее очистки и опреснения до питьевого качества в условиях Арктики и Крайнего Севера разработали и приняли на снабжение Инженерных войск установку УПВС-5. Она позволяет получать воду из снега и льда. Производительность - не менее 5 кубометров воды для хозяйственных нужд в час. Или 2,5 кубометра опресненной питьевой воды. Время от начала развертывания установки до получения воды из снега и льда - не более двух часов. УПВС-5 размещается в двух контейнерах. Ее можно транспортировать на двухзвенном тягаче или автомобиле высокой проходимости с прицепом. В этом году поставим первый такой комплект на Северный флот.

Ключевой вопрос

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий руководит Инженерными войсками России с июля 2010 года. Фото: Минобороны РФ





На очереди - лазеры и СВЧ

Заглянем лет на 20-30 вперед. Какими вы видите Инженерные войска будущего с точки зрения их оснащения, новых задач, комплектования. Солдаты-призывники там останутся или будут служить сплошь контрактники? А может, и их "умная" техника заменит?

Юрий Ставицкий: Инженерные войска, конечно, продолжат развиваться. Будут созданы принципиально новые средства на основе прорывных, инновационных технологий. Возможна разработка экипировки и робототехники с применением экзоскелетов и средств защиты на новых физических принципах. Перспективным выглядит разминирование территорий с использованием лазерного и СВЧ-излучения, возведение фортификационных сооружений с изменяемой степенью защиты на основе прогрессивных материалов.

Думаю, все это выведет Инженерные войска на новый качественный уровень, соответствующий перспективному технологическому укладу и способствующий укреплению лидирующих позиций наших Вооруженных сил среди армий ведущих стран мира.

Уникальная разноплановость задач обусловила исключительную широту номенклатуры средств инженерного вооружения в войсках. Для ее эксплуатации нужны высококвалифицированные специалисты. Но при этом никакая "умная" техника не сможет полностью заменить человека. Принятие решения - конкретного, правильного и взвешенного - все равно останется за ним.