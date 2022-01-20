Модернизированные Т-72 начали поступать в сухопутные войска Ирана

В Иране началась массовая модернизация парка основных боевых танков Т-72. В конце минувшего года на крупных маневрах корпуса стражей исламской революции (КСИР) Payambar-e Azam-17 ("Великий пророк-17") был впервые продемонстрирован серийный образец, доработанный по проекту Karrar.

It seems that the modernization of T-72 tanks has gone into a normal series and tanks have now begun to arrive not only in the ground forces of the #IRGC, but also in the ground forces of the Army #Iran via @imp_navigator pic.twitter.com/Zo4A3foDFd — Middle East Update (@islamicworldupd) January 18, 2022

Боевая машина получила новую динамическую защиту, существенно снижающую эффективность как кумулятивных боеприпасов различных типов, так и подкалиберных бронебойных снарядов.

После установки такой "реактивной брони" "семьдесят второй" стал сильно похож на новейшие российские танки, но, кто бы что не утверждал, в данном случае речь идет о полностью иранской разработке.

На нем значительно усовершенствована система управления огнем, получившая новый многоканальный прицел.

В то же время продолжается применение прибора наведения 1К13, позволяющего запускать через 125-мм танковую пушку выпускаемые в Иране противотанковые ракеты, управляемые по лазерному лучу.

Благодаря установке более мощного двигателя существенно повышены характеристики подвижности. Имеются и другие обновления.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, модернизированные до уровня Karrar Т-72 теперь стали поступать и в сухопутные войска иранской армии. Однако, если судить по фотографиям, появившимся в социальных сетях, пока закупается более бюджетный вариант. На нем отсутствует дистанционно управляемый 12,7-мм пулеметный модуль, панорамный прицел и датчики предупреждения о лазерном и радиолокационном облучении.