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Певица-антиваксер Хана Хорка умерла, специально заразившись COVID

Новости
    20.01.2022, 12:22
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Marie Měřínská Фото: youtube.com/ Marie Měřínská
Фото: youtube.com/ Marie Měřínská

16 января, за месяц до своего 59-летия, умерла чехословацкая, чешская певица Хана Хорка, солистка популярнейшей группы Asonance. Коллектив был создан в 1976-м, исполнял шотландские и ирландские народные песни, а с приходом пандемии активно влился в ряды т.н. антиваксеров.

Как передает The Guardian, Хорка намеренно заразилась COVID-19, чтобы переболеть и получить "ковидный паспорт". И умерла в минувшее воскресенье.

Ян Рек, сын певицы, рассказал в интервью радио iRozhlas, что он и его отец, оба привитые, заболели перед Рождеством, "и мама, чтобы продолжать нормально жить с нами, предпочла заразиться, но при этом не делать прививку".

За два дня до смерти артистка опубликовала в соцсетях пост, где написала, что болеет тяжело, но жива, и теперь у нее будут "театр, сауна, концерт и отдых на море".

Рек винит в смерти матери местное движение антиваксеров, указав, что теперь у его лидеров "руки в крови". "Я точно знаю, кто на нее влиял. Печально, что мама больше верила чужим людям, чем своей семье", - подытожил мужчина.

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