Из Хабаровска в Читу запустили прямой авиарейс

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" выполнила первый рейс из Хабаровска в Читу. В дальнейшем полеты станут регулярными. Улететь из Хабаровского края в Забайкалье и обратно можно будет по четвергам и воскресеньям.

"Вылет из Хабаровска в 10:10, прибытие в Читу в 13:00. Обратный рейс отправляется из Читы в 13:50, прибывает в Хабаровск в 18:15", - сообщил Telegram-канал хабаровского аэропорта.

Направление обслуживают воздушные суда Q400.

За прошлый год Единая дальневосточная авиакомпания начала перелеты из Хабаровского края по 14 направлениям. В последнюю неделю появились два новых маршрута. С 17 января из столицы региона открыли рейсы в Нерюнгри, а 18 января начали летать самолеты по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Владивосток. В субботу запланирован первый вылет из Хабаровска в Улан-Удэ. В целом в 2022 году компания будет выполнять рейсы по 20 социально значимым направлениям в регион.

- На текущий год сформировано новое расписание полетов, не по всем маршрутам, запущенным в прошлом году, рейсы круглогодичные. Например, полеты по направлениям Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск, Николаевск-на-Амуре - Владивосток предусмотрены пока только летним расписанием, то есть будут выполняться с июня по август. Аналогичная ситуация с рейсом Советская Гавань - Владивосток. Однако в связи с востребованностью маршрута мы прорабатываем вопрос его выполнения в течение всего года. Возобновить рейсы планируем с февраля, согласование от ДВА уже получено, - рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Справка "РГ"

Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента России Владимира Путина. В текущем году планируется перевезти около 200 тысяч пассажиров по тарифам, субсидируемым Правительством РФ из федерального бюджета. На эти цели выделено 5,9 миллиарда рублей.