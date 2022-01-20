Камчатские спасатели пожаловались на требование делиться зарплатами

В приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина "ВКонтакте" поступило коллективное обращение от родственников сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России, в котором сообщалось о том, что от младших по званию сотрудников начальство настойчиво требует передавать часть заработной платы руководству.

Жалоба также распространилась в социальных сетях. Семьи спасателей сообщают, что делиться их родных просят средствами из денежного довольствия и других выплат.

Председатель СК России поставил обращение на контроль. Руководителю главного военного следственно управления СК РФ поручили подготовить доклад по обстоятельствам, изложенным заявителями в обращении.

"Ход и результаты рассмотрения обращения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в пресс-службе СК РФ.