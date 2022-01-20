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20.01.2022,  
15:01
Текст:  Александр Степанов

Подлодка "Волхов" провела пуск ракеты "Калибр" в Японском море

В Японском море подводная лодка "Волхов" выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Как сообщили в Минобороны РФ, новейшая дизель-электрическая подлодка "Волхов" Тихоокеанского флота провела пуск по наземной цели. Там отметили, что ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, который расположен в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. километров. Перед выполнением стрельб подлодка совершила скрытный выход в назначенный район.

"Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники", - сообщили в Минобороны.

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