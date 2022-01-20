Пермские ученые улучшили свойства автомобильных дорог с помощью золы

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала технологию, которая с помощью золошлаковых отходов способна повысить качество автомобильных дорог.

В частности, речь идет о золе, которая образуется на тепловых электростанциях. Она отвечает экологическим требованиям, и ее сейчас применяют в различных отраслях: строительстве, металлургии и сельском хозяйстве.

- Мы определили оптимальный состав смеси из золы из песчаного грунта, которая идет в основание автомобильной дороги. Он позволит удерживать грунт от обрушения, поскольку зола хорошо проводит воду и не дает ей скапливаться и размывать основание дороги. Кроме того, зола - это экологичный материал, который не имеет негативного влияния на окружающую среду, - пояснил доцент кафедры "Строительное производство и геотехника" ПНИПУ, кандидат технических наук Владимир Клевеко.

С помощью испытаний исследователи доказали, что новый состав грунта более устойчив к деформациям. В обозримом будущем он может быть использован для строительства автомобильных дорог в Пермском крае и других российских регионах, где работают ТЭЦ.