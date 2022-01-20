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20.01.2022 16:15
Рубрика: Происшествия

Поставщик объяснил крохотные порции в школьной столовой Чувашии

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

Поставщик школьных обедов объяснил, почему ученикам новочебоксарской школы №16 на обед дали порции салата из нескольких кусочков овощей. Как пояснила РИА Новости и.о. гендиректора ООО "Валдай" Валентина Рябкина, сразу после появления публикаций в СМИ руководство компании обратилось к завпроизводством школьной столовой за разъяснениями. Та ответила, что салаты отпускались исходя из стоимости школьного питания, согласно утвержденному меню.

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"На тот момент порция была 31 грамм. Все упирается в стоимость - продукты очень сильно подорожали. На сколько мы имеем возможность - сколько салата в граммах дать детям - столько и даем, исходя из стоимости питания. Нам ничего не компенсируют, родители платят эту сумму и все", - рассказала руководитель комбината питания.

На сегодня в Чувашии стоимость обеда для учеников начальной школы составляет 55,6 рублей, для старшеклассников - 56 рублей без первого блюда и 58 рублей - с первым блюдом. Эту информацию подтвердили и в региональном минобразования.

Фотографии крошечных порций салата, сделанные школьниками, появились накануне в социальных сетях. Минобразования Чувашии сообщило, что отделом образования администрации Новочебоксарска в школе проводится внутренняя проверка. К ней также подключилась прокуратура города. В надзорном органе подчеркнули, если в ходе проверки выявятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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