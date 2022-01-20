Бывший замглавы СК по Хакасии стал фигурантом дела о мошенничестве

Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ уголовное дело о покушении на крупное мошенничество. В этом преступлении подозревается экс-сотрудник регионального управления СК России и его бывшая супруга. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии представить доклад о расследовании дела, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хакасии задержан бывший заместитель начальника регионального управления Следственного комитета РФ, ныне работающий юристом. По версии правоохранителей, в январе этого года к жителю Хакасии, оказывающему юридические услуги, обратилась женщина с вопросом о возможности смягчить режим содержания в колонии ее дочери, отбывающей наказание за незаконный оборот наркотиков. Юрист и его супруга пообещали просительнице помощь за 450 тысяч рублей, однако в действительности намеревались просто взять деньги без оказания требуемой услуги. Бывший сотрудник СК и его подельница успели получить от клиентки 300 тысяч, после чего преступление пресекли сотрудники управления ФСБ по Хакасии.

Сейчас следователи работают с подозреваемыми, уточнили в региональном главке СК.