В Красноярске пешеходы пострадали при столкновении автомобилей

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на левобережье Красноярска: здесь столкнулись грузовик и легковой отечественный автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

По предварительным данным, дорожная авария произошла в 16 часов 20 минут по местному времени на пересечении улиц Алексеева и Батурина. Стоящий грузовик тронулся от удара автомобиля Lada, который наехал на него сзади, и оказался на тротуаре, где находились люди.

В результате ЧП травмы получили три человека, они обратились за медицинской помощью.