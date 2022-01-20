Должники "Россети Северный Кавказ" в Чечне заплатят по суду более 580 млн рублей

В управляемом "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" подвели итоги претензионно-исковой работы в 2021 году.

В минувшем году потребители-должники Чеченской Республики получили от энергетиков более 47,3 тысячи претензий на общую сумму порядка 1,9 миллиарда рублей. Уведомления о необходимости погашения задолженности в размере 638,6 миллиона рублей получили свыше 44,7 тысячи физических лиц. На сумму более 1,2 миллиарда рублей - более 2,5 тысячи потребителей юридического сектора.

Благодаря проведенной информационно-разъяснительной работе от 12,9 тысячи абонентов удалось добиться погашения долгов. В досудебном порядке на счет энергокомпании от должников поступило порядка 359,4 миллиона рублей.

В отношении потребителей, никак не отреагировавших на уведомление о необходимости погашения просроченной задолженности, проводится судебная работа.

В отчетном периоде энергетики направили в суды более 12,8 тысячи исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 1 миллиард рублей. В пользу гарантирующего поставщика уже вынесено 9,7 тысячи решений на сумму 580,4 миллиона рублей.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"