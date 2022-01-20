В Вологде мама школьницы засудила родителей одноклассника за отнятый стул

Необычное гражданское дело рассмотрел Вологодской городской суд. Он взыскал с родителей 11-летнего мальчика деньги за шалость их сына на уроке. Также компенсацию морального вреда должна заплатить школа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, инцидент, который разбирался в суде, произошел в школе. Девочка вышла к доске, а когда вернулась, мальчик, сидевший с ней за одной партой, вытащил из-под нее стул. Девочка упала неудачно.

Ее увезли на "скорой", врачи диагностировали черепно-мозговую травму, но не сильную, вред для здоровья ребенка они оценили как легкий.

Мать стала разбираться в случившемся и выяснила, что одноклассник, когда ее дочь упала, стал смеяться и говорить обидные вещи. Возмущенная женщина подала в суд на родителей мальчика и потребовала компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Также женщина посчитала, что в случившемся инциденте есть вина школы, которая допустила падение дочери. С учебного заведения женщина также потребовала компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Суд с доводами женщины в целом согласился, но снизил сумму компенсации. Так, родители мальчика заплатят родителям девочки 15 тысяч рублей, а школа - тысячу.