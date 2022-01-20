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20.01.2022 16:17

"Россети Кубань" установили на ЛЭП более 4,2 тыс птицезащитных устройств

В 2021 году в зоне ответственности "Россети Кубань" установлено более 4,2 тысячи птицезащитных устройств (ПЗУ). Наибольшее число приборов смонтировано в адыгейском, ленинградском и сочинском энергорайонах, где находятся многочисленные особо охраняемые природные территории. Монтаж ПЗУ на линиях электропередачи позволяет сохранить популяцию птиц и предотвратить возможные нарушения энергоснабжения.
Фото: ПАО "Россети Кубань" Фото: ПАО "Россети Кубань"
Фото: ПАО "Россети Кубань"

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея птицезащитными устройствами в первую очередь оборудуются участки ЛЭП, которые проходят по ключевым орнитологическим территориям и их буферным зонам. Кроме того, особое внимание уделяется размещению ПЗУ на энергообъектах, расположенных в курортной зоне Черноморского побережья и Приазовья. Там постоянные "гости" энергообъектов - чайки.

Часть нештатных ситуаций в электросетях связана с жизнедеятельностью пернатых, которые выбирают опоры линий электропередачи для отдыха и гнездования. Оснащение воздушных ЛЭП специальными защитными устройствами необходимо для предотвращения гибели птиц от воздействия электрической дуги и тока. Наряду с важной экологической функцией устройства повышают надежность электроснабжения потребителей.

Установленное энергетиками оборудование соответствует ГОСТам и стандартам Группы компаний "Россети". Специальные устройства монтируются на траверсе высоковольтной линии над изолятором. Комплект птицезащитного устройства состоит из диэлектрической конструкции, оберегающей птиц от контакта с токоведущими элементами ЛЭП, и крепежных элементов.

С 2018 года на территории ответственности компании "Россети Кубань" установлено свыше 14 тысяч птицезащитных устройств. В 2022 году энергетики планируют смонтировать еще порядка трех тысяч ПЗУ.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея

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