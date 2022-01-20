Севастопольский театр Луначарского модернизируют за 2 млрд руб

В Севастополе подписан контракт на модернизацию театра им. Луначарского стоимостью 1,98 миллиарда рублей. Подрядчик ООО "Смартстрой" должен подготовить проект и выполнить все работы до конца 2025 года.

Работы разбиты на два этапа. В первую очередь подрядчик проведет инженерные изыскания и проектирование, на что предусмотрено почти 90 миллионов рублей. А общая стоимость контракта может быть изменена по итогам госэкспертизы проекта.

Здание театра им.Луначарского относится к объектам культурного наследия. Его общая площадь - 8,3 тысячи квадратных метров, высота - 31,7 метра, здание включает шесть этажей и два зала на 575 и 30 зрителей.

В большом зале подрядчик должен создать системы видеопроекции, звукоусиления, постановочного и репетиционного освещения сцены с компьютерным пультом управления. Полностью обновить механическое оборудование сцены: предусмотреть подъемные и раздвижные механизмы для занавеса, задника, кулис, декораций, софитные подъемы и световые башни с электроприводом, поворотный круг диаметром 13-метров, два люка, грузовой лифт для доставки декораций со склада. Причем, управление всеми механизмами должно быть автоматизировано.

Оборудование для малой камерной сцены предстоит отдельно согласовать с театром. Также необходимо модернизировать систему хранения декораций, разместить репетиционный зал в помещениях бутафорского цеха, спроектировать хореографический класс.

Кроме того, надо предусмотреть ремонт или замену систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи и доступа в интернет, обеспечить пожарную безопасность и доступность для инвалидов.

Подрядчик должен разработать научно-проектную документацию для сохранения объекта культурного наследия, а эскизный проект представить научно-методическому совету при Севнаследии.

По условиям договора, этап строительно-монтажных работ начнется уже с 1 июня 2022 года. Скорая перспектива закрытия театра вызвала беспокойство среди горожан, ведь до сих пор непонятно, куда переведут труппу на время ремонта.

Как сообщили "РГ" в департаменте капитального строительства Севастополя, подрядчик планирует выполнить проектирование в течение 2022 года. Дальнейшие объемы работ и сроки будут зависеть от проектных решений. Начинать строительно-монтажные работы с 1 июня 2022 года он не обязан.

Директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец заявила, что театр Луначарского не планируют закрывать "до 2024 года включительно". То есть предполагается, что ремонтные работы будут выполнены в 2025 году.

- Сейчас идет разработка научно-реставрационной документации. После получения заключения государственной экспертизы и определения стоимости работ будет принято решение о закрытии театра на ремонт, - сказала Романец.