Жителю Тобольска вернули 55 тысяч рублей, взысканные за чужой долг

Житель Тобольска после вмешательства прокуратуры смог вернуть больше 55 тысяч рублей, которые с него взыскали в качестве чужой задолженности за коммунальные услуги.

Как пояснили в пресс-службе Тюменской облпрокуратуры, в ноябре 2017 года муниципальная квартира, хозяином которой был мужчина, официально поменяла нумерацию - вместо седьмой она стала девятой. Об это уведомили энергосбытовую компанию, но по какой-то причине она взыскала с тоболяка долги, которые накопил другой человек - владелец квартиры номер 7.

"В отношении заявителя были вынесены три судебных приказа о взыскании задолженности за коммунальные услуги за квартиру, в которой он не проживал", - сообщает надзорное ведомство.

Мужчине вернули всю сумму.