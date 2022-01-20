Жителю Тобольска вернули 55 тысяч рублей, взысканные за чужой долг

Новости

Доктор Мясников рассказал, что делать при заражении "омикроном" 09:36
Наталья Сергунина: На катке ВДНХ пройдет благотворительный день 09:30
Главный ЛОР Москвы рассказал, что делать при первых признаках "омикрона" 09:28
Банкир заявил о скором исчезновении пластиковых кредитных карт в России 08:56
Касаткина обыграла Линнет во втором раунде Australian Open 08:55
Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Торонто" 08:30
Вирусолог рассказал, кого не коснется сокращение карантина до семи дней 08:11
Депутат Бурматов: Кошек и собак внесут в закон о маркировке животных 07:53
В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в России 07:25
Посол Бикантов: Журналистов из РФ в ЦАР убили боевики группировки 3R 06:22
Японские ученые: У курильщиков в два раза чаще бывает тяжелый COVID-19 05:20
Вильфанд предупредил о сильных осадках и ветре в ряде регионов России 04:31
В Южно-Сахалинске "заминировали" здание администрации 04:24
Врач Хухрев рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19 03:30
Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену 02:43
Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время 01:53
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей 01:24
Байден пообещал, что локдаунов из-за "омикрона" не будет 00:47
Журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции Макрона 00:14
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам 19.01.2022
В Москве три человека пострадали в ДТП со "скорой помощью" 19.01.2022
Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена 19.01.2022
Шкаплеров и Дубров вернулись на МКС после 7-часового выхода в космос 19.01.2022
Вильфанд предупредил о затяжной метели и скачках давления 19.01.2022
МИД Казахстана: Вооруженные участники беспорядков говорили на других языках 19.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 08:55
Рубрика: Происшествия

Жителю Тобольска вернули 55 тысяч рублей, взысканные за чужой долг

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Тобольска после вмешательства прокуратуры смог вернуть больше 55 тысяч рублей, которые с него взыскали в качестве чужой задолженности за коммунальные услуги.

Минстрой призвал к компромиссу при взыскании долгов в ЖКХ коллекторами

Как пояснили в пресс-службе Тюменской облпрокуратуры, в ноябре 2017 года муниципальная квартира, хозяином которой был мужчина, официально поменяла нумерацию - вместо седьмой она стала девятой. Об это уведомили энергосбытовую компанию, но по какой-то причине она взыскала с тоболяка долги, которые накопил другой человек - владелец квартиры номер 7.

"В отношении заявителя были вынесены три судебных приказа о взыскании задолженности за коммунальные услуги за квартиру, в которой он не проживал", - сообщает надзорное ведомство.

Мужчине вернули всю сумму.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену
Александр Рар: Бербок признала, что Германии нужен российский газ
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам
Депутат Бурматов: Кошек и собак внесут в закон о маркировке животных
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников