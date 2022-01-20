"Транснефть-Сибирь" за год сэкономила энергоресурсов на 77 млн рублей

АО "Транснефть - Сибирь подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2021 году. В общей сложности было сэкономлено энергоресурсов на 77 млн рублей в денежном выражении.

В том числе за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродукта получен экономический эффект в размере более 70 млн рублей.

В целях повышения КПД насосного оборудования в течение минувшего года про-ведены работы по замене и ремонту насосных агрегатов и электродвигателей, оптимизации набора устанавливаемых роторов.

Повышение эффективности эксплуатации тепловых сетей достигнуто за счет про-ведения ремонта и замены тепловой изоляции с применением современных теплоизоляционных материалов.

На объектах АО "Транснефть - Сибирь" проводилась замена освещения, в течение года было установлено порядка 5 тыс. светодиодных светильников, выполнялись работы по автоматизации внутренних и наружных систем освещения. Также установлены системы автоматического регулирования температурного режима, радиаторные термостатические регуляторы в зданиях и сооружениях производственных объектов, применен режим "дежурного" отопления.

Вся автомобильная техника в подразделениях АО "Транснефть - Сибирь" оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. В 2021 году в подразделениях предприятия при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено 96 т.у.т. на сумму свыше 1,7 млн рублей. Экономия достигнута за счет повышения эффективности управления логистикой движения. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

В числе перспективных задач в области энергосбережения - проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, модернизация основного оборудования, совершенствование энергосберегающей деятельности за счет разработки современных корпоративных регламентов в области управления производственными процессами.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"