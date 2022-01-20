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20.01.2022 15:19
Рубрика: Общество

Уральский вуз возглавил рейтинг медийной активности университетов

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)

В Минобрнауки РФ составили рейтинг активности вузов по упоминаниям в соцсетях и СМИ. Его возглавил Уральский федеральный университет из Екатеринбурга.

Фото: РИА Новости
Названы университеты-лидеры, в которые поступают самые умные ребята

При этом лидирующие позиции удержали МГТУ имени Н.Э. Баумана, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский Томский госуниверситет, РЭУ имени Плеханова и Российский университет дружбы народов.

Как сообщили в профильном министерстве, вузы ранжируют по трем показателям: эффективности работы со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом университета. Например, по взаимодействию с аудиторией в социальных медиа самых активным стал УрФУ, а по публикациям в изданиях, включая их интернет-порталы, МФТИ. Объединив подсчеты на всех этих площадках, составители выпустили итоговый список.

Участниками ежемесячного рейтинга были 219 вузов, подведомственных Минообрнауки РФ. По данным за декабрь, в топ-100 вошли еще семь вузов из УрФО: Южно-Уральский и Тюменский госуниверситеты, УрГЮУ, УрГЭУ, Югорский госуниверситет, ЧелГУ, а замыкает сотню Уральский государственный горный университет.

В регионах Общество Образование Общество Соцсфера Социология Общество СМИ и соцсети Правительство Минобрнауки Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург ПФО Татарстан Казань СФО Томская область Томск УрФО Челябинская область Челябинск

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